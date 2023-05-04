Бельгия использует доходы с российских активов для помощи Киеву

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С начала СВО официальный Брюссель заморозил более 180 миллиардов российских активов и изучает возможности использования этих средств на благо Украины.

Бельгия потратит на помощь киевскому режиму доходы с замороженных российских активов размером в 200 миллионов евро. Об этом премьер-министр страны Александер де Кроо завил на пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге.

По словам Кроо, Брюссель в марте 2022 года арестовал около 200 миллионов евро с доходов российских активов и использует их для помощи ВСУ и беженцам Украины в Бельгии. Он считает, что страна должна пойти еще дальше и предпринять более серьезные меры.

«Мы должны использовать российские деньги, чтобы отстроить Украину, которую они разрушают», — прокомментировал премьер в прямом эфире NOS.

Бельгийский политик считает, что выход на новый уровень в помощи Киеву несет в себе не только экономическую, но и моральную миссию.

В заключение де Кроо добавил, что с начала СВО бельгийские власти арестовали более 180 миллиардов активов Банка России. Сейчас Брюссель ищет пути использования этих средств для обеспечения Незалежной всем необходимым, отметил он.

Прежде стало известно, что глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Гаагу. В Нидерланды он отправился сразу после Финляндии. Ожидается, что украинский лидер во время поезди проведет ряд встреч.

Ранее 5-tv.ru писал, как европейский тур Зеленского связан с контрнаступлением ВСУ.