Рвался в Россию: француз протаранил шлагбаум на границе Польши

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Иностранец провез с собой патроны для ружья без соответствующего разрешения. Зачем он ехал в РФ?

Гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, после того как его отказались пропустить в Россию. Информация об этом появилась на официальном сайте Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи.

Сообщается, что 36-летний француз на автомобиле Citrоеn был намерен пересечь границу Польши и России, однако после отказа пограничников пропустить его за отсутствием необходимых документов он решил не останавливаться на пути к цели.

Уточняется, что иностранец отъехал от пункта пропуска, разогнался и на скорости протаранил шлагбаум, мотивируя это срочным желанием попасть в Россию. Остановить нарушителя границы удалось лишь с помощью полосы с шипами, которую развернули на пути сотрудники Пограничной стражи.

Задержанный рассказал, что мечтал построить новую жизнь в России. За попытку незаконного пересечения границы француз был оштрафован на 240 долларов. Также сообщается, что в его машине были обнаружены патроны для охотничьего ружья, для ввоза которых в Польшу он не имел разрешения. За это он доплатил еще 120 долларов и был отпущен домой.

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