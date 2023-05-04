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Когда же все начнется? И поможет ли ВСУ западная техника?

Соединенные Штаты обеспечили Украину всеми необходимыми средствами для проведения контрнаступления. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

«У Украины есть все необходимое для того, чтобы проводить контрнаступление в ближайшие недели и месяцы», — сказал Кирби.

До этого многие российские депутаты предполагали, что активное наступление украинских нацистов в Донбассе может начаться уже в десятых числах мая, однако действия Вооруженных сил РФ приведут к тому, что боевики киевского режима будут обескровлены и разбиты.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Госдуме заявили, что провал наступления ВСУ не приведет к окончанию СВО.