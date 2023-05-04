Пропавшего журналиста нашли мертвым на ферме в Красноярском крае

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Корреспондент пропал без вести в декабре 2022 года.

Пропавшего в декабре 2022 года журналиста нашли мертвым под Красноярском. Как стало известно 5-tv.ru, тело мужчины обнаружили на территории фермы в селе Арефьево Красноярского края. Признаков насильственной смерти при осмотре останков не обнаружили.

Умерший работал корреспондентом общественно-политической газеты Бирилюсского района, в котором и находится село Арефьево. Именно коллеги забили тревогу, когда журналист пропал после 29 декабря. По информации ТАСС, в тот день был корпоратив, и мужчину на такси отправили в село Арефьево. Домой он так и не зашел, отправившись куда-то в неизвестном направлении.

Поиски не принесли результатов, поэтому в марте было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 2 мая тело корреспондента нашли в 400-500 метрах от его собственного дома. Предварительная причина смерти — переохлаждение. В деталях разбираться будут специалисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обнаружении тела пропавшей девушки-аниматора в Краснодарском крае.