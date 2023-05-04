«Хороший показатель»: Путин оценил низкий госдолг России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Уже по итогам 2023 года РФ окажется в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста.

Глава РФ Владимир Путин назвал низкий государственный долг страны хорошим показателем. Экономическую ситуацию президент обсудил с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

Путин отметил, что госдолг России от ВВП составляет всего 14,9%, в то время как долг США — 121,7%. Решетников добавил, что цифры говорят сами за себя. Они также обсудили госдолги Еврозоны, Германии и Франции, которые от ВВП составляют 90,9, 66,5 и 111,1% соответственно.

«Хороший показатель», — заметил Путин, комментируя госдолг России.

Глава министерства подчеркнул, что данные являются показателем экономической стабильности, которая дает стране возможность развиваться и дальше. По его оценкам, в 2023-м темпы роста экономики будут увеличиваться и по итогам года Россия окажется в числе лидеров стран, чья экономика отличается хорошими показателями в данном вопросе.

Ранее 5-tv.ru писал, как нарушение потолка госдолга нанесет ущерб экономике США.