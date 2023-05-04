Командир «Ахмата» опроверг слухи об окружении российских военных в Белогоровке

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Ранее сообщалось, что около 100 бойцов российской армии окружили украинские боевики.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов опроверг информацию об окружении военных РФ в Белогоровке. В беседе с ТАСС он рассказал, что появившиеся в СМИ сообщения не соответствуют действительности.

В районе Белогоровки в ЛНР находятся бойцы «Ахмата» и 2-го армейского корпуса. По словам Алаудинова, военные глубже продвинулись на территорию поселка. К заводу, возле которого находятся силы армии РФ, украинские военные складируют свое оружие. Его российские бойцы благополучно уничтожают.

«Ничего у них не получается, ничего сверхестественного не происходит, они просто поспешили заявить, что кого-то там окружили», — рассказал Апты Алаудинов.

Недавно командир «Ахмата» заявил о готовности российской армии отразить возможное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что ситуация вполне прогнозируема и полностью контролируется военными России.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Власти ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой о помощи — киевский режим возобновил регулярные обстрелы мирного населения. С целью оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам Владимир Путин объявил о начале спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал, что на командира «Ахмата» Алаудинова было совершено покушение.