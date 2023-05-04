Самолет благополучно сел в Шереметьево после срабатывания датчика открытия дверей

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Посадка произошла в штатном режиме. Что известно на данный момент?

При посадке рейса пассажирского лайнера в столичном аэропорту Шереметьево ложно сработала индикация двери багажного отсека. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота» эксклюзивно для 5-tv.ru.

«При выполнении рейса SU1191 Казань — Москва от 4.06.2023 ложно сработала индикация двери багажного отсека», — заявил представитель пресс-службы Максим Фетисов.

По его словам, посадка была выполнена в штатном режиме. Самолет благополучно приземлился в 13:02 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.