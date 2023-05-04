«Не должно влиять»: имеет ли Рапунцель право запрещать мужу общаться с детьми

Адвокат Титов: у Рапунцель нет права запрещать мужу общаться с детьми без решения суда

Фото, видео: Instagram* / olyarapunzel; Личный архив Ильи Титова; 5-tv.ru

Адвокат по семейным делам ответил, что этот вопрос решается в судебном порядке.

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Дмитрий Дмитренко обратился в правоохранительные органы из-за нежелания без пяти минут бывшей жены Ольги Рапунцель видеться ему с дочерьми. Мужчина рассказал, что пытался навестить наследниц, но дверь ему не открыли. Не долго думая, он решил зафиксировать незаконные действия и вызвал полицию.

Однако по словам девушки, все его заявления — вранье и ложь. По ее версии, Дмитренко не обращался в правоохранительные органы.

5-tv.ru решил уточнить у адвоката по семейным делам Ильи Титова, имеет ли Рапунцель право ограничивать общение Дмитриенко с детьми.

«По закону не имеет права один из родителей ограничивать право другого общаться с детьми. Если у родителя есть конфликт по поводу именно детей и порядка общения с ними, то тогда необходимо обращаться в суд и этот вопрос решается в судебном порядке», — отвечает на вопрос Титов.

Звезды «Дома-2» поженились летом 2017 года. В браке у них родились две дочери. Став семьей, звезды российского реалити-шоу ушли из проекта и долгое время считались крепкой парой. Впрочем, несколько лет назад между супругами все же произошла крупная ссора. В дело даже вмешалась полиция — тогда Рапунцель также обвинила мужа в рукоприкладстве. Однако после этого знаменитости помирились.

Адвокат отмечает, ситуация с домашним насилием и все остальным — это другая категория, которой должны заниматься правоохранительные органы.

«Это не должно влиять на порядок общения каждого из родителей со своими детьми», — констатирует эксперт.

Безусловно, эти обстоятельства могут учитываться в том числе и в процессе порядка общения с детьми, как характеризующее одного из родителей, подытоживает адвокат.

О новой ссоре пары стало известно в феврале текущего года. Тогда Дмитренко сообщил, что намерен развестись. По его утверждениям, Рапунцель последнее время оскорбляла его, скандалила и настраивала детей против папы. По мнению матери детей, дело обстояло иначе. Она утверждает, что супруг изменял ей и душил на глазах дочек. Поэтому звезде «Дома-2» пришлось вместе с детьми уехать из квартиры.

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