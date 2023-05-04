«Тема для глубокого анализа»: Песков прокомментировал работу ПВО в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ; 5-tv.ru

Что произошло во время атаки на Кремль? Какие меры власти примут?

Специалисты будут глубоко изучать вопрос о том, почему системы противовоздушной обороны не сработали во время атаки украинских беспилотников на Кремль. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как и каким образом — это тема для глубокого анализа наших специалистов, они сделают свою работу», — заявил Песков.

Также он заверил работников СМИ, что в Москве усилены меры безопасности.

«Все будет усилено, и так уже все усилено, и в контексте подготовки к параду, ко Дню Победы, в целом резиденция президента охраняется», — заключил Песков.

В ночь на 3 мая боевики киевского режима попытались атаковать Кремль. Дроны оперативно вывели из строя, а произошедшее сразу же расценили как спланированный теракт и покушение на президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин отреагировал на атаку беспилотников.