Бывшие магазины Bershka под новым названием Ecru открылись в ТЦ Подмосковья

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Ожидается, что в мае и июне новые бренды появятся в десяти городах России.

Бывшие магазины Bershka открылись в Подмосковье под новым названием после ребрендинга. Об этом в пресс-службе ТЦ «Мега» сообщили «Известиям».

«В пространствах для встреч „Мега Химки“ и „Мега Белая Дача“ заработали магазины Ecru», — прокомментировали в пресс-службе.

Собеседник также отметил, что за последнюю неделю над новыми называниями Maag, DUB и Vilet открылись еще несколько ушедших ранее из России магазинов одежды.

Ожидается, что в мае и июне новые бренды появятся в десяти городах, в которых присутствуют торговые центры «Мега».

Прежде первый магазин Maag открылся на Кузнецком мосту в Москве на месте бывшего большого магазина Zara. При этом ранее сообщалось, что магазины откроются под названием «Новая мода».

Бренды Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe принадлежат испанской компании Inditex. Компания приостановила свою деятельность в РФ после начала спецоперации, однако позже были достигнуты соглашения о продаже бизнеса в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что IKEA ищет возможности снова открыться в России.