Анемия и рак: кардиологи предупредили о негативных последствиях диет

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Врачи не советуют прибегать к голодовке во время похудения: это может послужить началом развития опасных заболеваний.

Американские кардиологи составили рейтинг безопасных для организма диет, которые помогают при лечении гипертонии, а также подходят для похудения, пишет KP.RU.

Одной из лучших считается DASH-диета, которая подразумевает диетологический подход к лечению проблем с артериальным давлением. При ее соблюдении необходимо употреблять овощи и фрукты, цельнозерновые и нежирные молочные продукты, рыбу, птицу и орехи. А воздержаться стоит от еды, богатой насыщенными жирами: свинины, говядины и других видов мяса.

Во время составления меню предпочтение отдается продуктам, которые богаты калием (курага, морская капуста, банан, лосось авокадо, петрушка), кальцием (яблоко, гранат, миндаль, финики), магнием (цельнозерновой хлеб, тофу, фасоль, шпинат, кешью) и клетчаткой (цельнозерновые, овощи, фрукты, зелень). Также не стоит налегать на масло и жиры: они допустимы от двух до трех порций в день.

На втором месте оказалась пескетарианская диета, при которой необходимо отказаться от мяса и птицы в пользу рыбы и морепродуктов. В остальном же акцент делается на овощи и фрукты.

Следом за ней идут средиземноморская и вегетарианская диеты. Нутрициологии любят их за то, что они оказывают общий противовоспалительный эффект на организм. При составлении рациона по ним предпочтение следует отдавать зелени и овощам.

Жиры, по большей части, должны быть растительными: например, оливковое масло, или же то, что содержится в орехах. Из пищи животного происхождения стоит выбрать рыбу, а из молочных продуктов в рационе могут присутствовать выдержанные сыры.

Веганские и низкокалорийные диеты, считают врачи, также являются неплохим вариантом. В них представлены все полезные продукты для здоровья сердца и сосудов — фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые и орехи. Однако стоит учесть, что веганский способ похудения способствует образованию дефициту витамина B12, а это может привести к анемии.

Быть осторожными кардиологи советуют с палеолитической и кетогенной диетой. Они слишком ограничивают и сокращают рацион, а это не соответствует принципам здорового питания. Если прибегать к таким способам, может возникнуть риск дефицита витаминов группы В, D, кальция и клетчатки, а также способны развиться сердечно-сосудистые заболевания и рак.

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