Песков сообщил о проведении парада Победы в обычном режиме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Ruptly; 5-tv.ru

Атака беспилотников на Кремль не изменила планы по проведению торжества в честь 9 Мая.

Парад Победы в честь 9 Мая традиционно состоится на Красной площади в Москве. Планы по этому поводу не менялись, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будет выступать президент, как это обычно бывает», — подчеркнул представитель Кремля.

Решение не изменять планы было принято на фоне произошедшей атаки на резиденцию президента. Нацисты использовали два беспилотника, которые были выведены из строя с применением систем радиолокационной борьбы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле заявили о причастности Вашингтона к попытке покушения на главу РФ Владимира Путина в Москве.