В Кремле считают, что Украина не могла принять решение об атаке БПЛА без США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Владимир Путин неоднократно и настоятельно обращался к западному сообществу и призывал «не кормить с руки» международных террористов.

В Кремле заявили о причастности Вашингтона к попытке покушения на главу РФ Владимира Путина в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами прокомментировал атаку беспилотников на Кремль.

После нападения в мире начали появляться оценки происшествия. Госсекретарь США Энтони Блинкен посчитал, что заявления российской стороны необходимо делить на два, а в Киеве и вовсе выстроили теорию о работе «пятой колонны» в России.

Попытки мировой общественности откреститься от теракта Песков назвал смешными. По его словам, Москва прекрасно осведомлена, кто именно стоит за случившемся. Пресс-секретарь подчеркнул, что именно Вашингтон является инициатором подобных диверсий, а украинская сторона лишь исполняет поручения.

«Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а Вашингтон и потом доводит их до Киева, с тем, чтобы Киев исполнял. И не каждый раз Киеву дают право и в выборе средств, это тоже зачастую диктуют из-за океана. Мы это тоже хорошо знаем и отдаем себе отчет», — добавил он.

В Кремле напомнили, что в начале двухтысячных годов Россия уже воевала с международным терроризмом в Чечне. Тогда президент обращался к Западу с призывами «не кормить с руки» преступников, ведь рано или поздно они могут ударить и по ним. После многие страны столкнулись с вопиющими фактами проявления международного терроризма, с трагедиями, которые можно было предотвратить.

Днем ранее, 3 мая, стало известно, что киевский режим предпринял попытку атаковать резиденцию главы РФ. Два беспилотных летательных аппарата были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы. О пострадавших не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал, как Путин отреагировал на атаку беспилотников.