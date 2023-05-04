Песков: цели СВО не изменятся в связи с атакой БПЛА на Кремль

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Пресс-секретарь президента также рассказал, состоится ли обращение главы государства и Совбез по данной теме.

Атака беспилотников на Кремль не изменит цели специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Он также отрицательно ответил на вопрос о том, состоится ли в связи с случившимся экстренное заседание Совбеза РФ или обращение главы государства к нации.

«Обращения не планируется, Совбеза экстренного нет, по плану президента оперативное совещание завтра, в пятницу. Можно предположить с большой долей уверенности, что тема будет затрагиваться», — уточнил Песков.

В ночь на 3 мая боевики киевского режима попытались атаковать Кремль при помощи двух беспилотников. Дроны оперативно вывели из строя, а произошедшее сразу же расценили как спланированный теракт и покушение на президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва может принять «самые различные» шаги в ответ на атаку украинских беспилотников на Кремль.