«Придется отрезать»: сын Яковлевой сделал жуткое заявление о будущем

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

Денис Шальных попробовал себя в разных профессиях, но музыка заинтересовала наследника Елены Яковлевой больше всего.

Сын известной актрисы Елены Яковлевой приобрел весьма скандальную репутацию. На просторах Сети пользователи называют его «фриком» из-за большого количества татуировок и ярких розовых волос. Сейчас Денис Шальных занимается бодибилдингом и пишет музыку, именно это занятие ему пришлось по душе, пишут dni.ru.

Практически каждый день наследник Елены Яковлевой шокирует всех своими постами в социальных сетях. Недавно звездный сын рассказал о своих эмоциях после прослушивания творчества одного музыкального проекта.

«У меня просто мозги наружу вытекают, когда я слушаю это мясо», — написал Шальных.

Именно с этой группой Денис и записал общую песню, которая скоро будет доступна для прослушивания. Особенно удивило пользователей Сети то, какие эмоции их ждут после выхода трека.

«Когда выйдет трек с моим фитком у вас у всех будет неоперабельный геморрой. Уж простите, но придется отрезать снизу все по пояс», — не стесняется выражений сын Яковлевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о странном недуге сына Яковлевой.