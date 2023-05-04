Глава НАТО Столтенберг посетит коронацию британского короля Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

Генсек Альянса прибудет в Лондон уже в субботу, 6 мая.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит коронацию британского короля Карла III в Лондоне. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

«В субботу, 6 мая, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит коронацию их величества короля Карла III и королевы-консорта Камиллы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне», — говорится в сообщении.

Торжественная церемония вхождения на престол 74-летнего Карла III состоится 6 мая 2023-го в 11 часов утра. На церемонии будет присутствовать вся семья Уэльских. Несмотря на натянутые отношения герцогов Сассекских с королевской семьей, Карл III все-таки пожелал увидеть скандальных внука и невестку Меган и Гарри, а также своих внуков на коронации.

Лидеры России, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы на коронацию нового монарха не приглашены.

Мероприятие будет освещаться в прямом эфире BBC с 10:00 до 17:00. Аналитики ожидают, что рейтинги церемонии 2023-го превысят рекорд, установленный в 1953-м.

Ранее 5-tv.ru рассказал про самые интересные факты о коронации Карла III.