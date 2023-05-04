Алана Мамаева снова судится с футболистом Павлом Мамаевым за имущество

Фото: www.globallookpress.com / City News Moskva

Павел Мамаев развелся с Аланой в 2021 году, но бывшие супруги до сих пор часто встречаются в суде из-за дележки общего имущества.

Экс-супруга знаменитого футболиста Алана Мамаева снова судится с ним за имущество. Как стало известно 5-tv.ru, блогер подала иск в Хамовнический суд Москвы. В заявлении указано, что Павел и Алана приобрели жилье и два гаража за деньги, полученные во время брака. Речь идет об апартаментах на Малой Пироговской и двух машиноместах.

Все это имущество Павел Мамаев оформил в собственность отца. После его смерти дом и гаражи стали принадлежать матери футболиста. Алана Мамаева добивается, чтобы оформление признали недействительным, так как бывший супруг, по ее мнению, передал имущество отцу с целью вывести его из общего владения с ней.

Бывшие супруги судятся не первый раз. Ранее Алана подавала в суд по поводу алиментов на их общую дочь Алису. Футболиста обязали выплачивать дочери треть заработка со всех своих доходов.

Также Алане Мамаевой удалось через суд получить в собственность автомобиль, гараж и квартиру, приобретенные супругами во время брака. Развелись они в 2021 году, а в 2022 Павел Мамаев женился на Надежде Санько, которая, к слову, была подругой его бывшей жены.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алана Мамаева ответила на подозрения в анорексии.