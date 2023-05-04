«Очередная попытка заработать»: Виктория Боня хочет создать аналог Tinder

Фото: www.globallookpress.com

Звезда «Дома-2» хочет знакомить мужчин с красивыми русскими девушками. Какой же план придумала знаменитость?

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня вместе с дочерью давно уехала из России. Живя на чужбине, вдали от своей Родины она продолжает зарабатывать деньги на своих русских поклонниках. Недавно звезда решила обрадовать подписчиков. Она намерена разработать собственное приложение для знакомств в интернете, пишут dni.ru.

Недавно в сети появилась информация о том, что из России уходит популярное приложение для быстрого поиска второй половинки. Об этом Виктория поспешила поделиться со своими фанатами, которые не сильно огорчились этим известием, назвав Tinder мимолетным сайтом для знакомств, а не для брака.

Однако, некоторые любители приложения могут не отчаиваться, ведь звезда «Дома-2» хочет сделать свой «клуб знакомств». По мнению Бони, сервис потерял большую аудиторию — прекрасных русских девушек. Она уже представляет, как помогает дамам найти свою вторую половинку и отдает их мужчинам.

Но не все фанаты знаменитости обрадовались этому известию и расценили это не как помощь, а как очередной способ наживы на русских поклонниках.

«Бред и очередная попытка заработать», — критикуют пользователи сети.

Сейчас ходят слухи, что Виктория состоит в отношениях с богатым мужчиной, но полностью содержит себя самостоятельно. После разрыва с бывшим мужем звезда так и не вышла замуж, поэтому пользователи в вопросах отношений и не доверяют теледиве, у которой не сложился хороший брак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня раскрыла факты о своем новом избраннике.