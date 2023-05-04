Жена Кевина Костнера подала на развод с актером

Фото: www.globallookpress.com / F. Sadou

До свадьбы знаменитости подписали брачный договор, где прописаны некоторые условия.

Жена актера Кевина Костнера собирается развестись с супругом. В заявлении о расторжении союза Кристин Баумгартнер указала на некоторые «непримиримые разногласия». Об сообщает издание TMZ.

В том числе женщина требует от суда назначить совместную опеку над общими троими наследниками. Сам артист направил аналогичное заявление об опеке.

Помимо этого жена Костнера не собирается получать материальную поддержку от избранника после развода, которая прилагается женщинам по американским законам. Вероятно, до свадьбы знаменитости подписали брачный договор, где прописаны соответствующие условия.

Что именно привело к распаду союза пока не уточняется. Супруги прожили вместе около 19 лет. Баумгартнер была второй женой актера, ведь с 1978 по 1994 год он был в браке с Синтией Силвой, которая родила мужчине троих детей. В том числе у Костнера есть внебрачный наследник от Бриджит Руни, юноша родился в 1996 году. На Кристин Баумгартнер знаменитый артист женился в 2004 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболист Криштиану Роналду опроверг слухи о разладе в отношениях с возлюбленной Джорджиной Родригес.