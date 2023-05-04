Убит командир роты 93-й бригады ВСУ, пытавшейся удержать Артемовск

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Между тем мехбригада, в которой служил боевик, несет огромные потери.

Командир роты 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Холодный Яр» Александр Немашкало с позывным «Севен» был ликвидирован в Артемовске. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

На данный момент известно, что военного ликвидировали при боях вместе с имеющейся бронетехникой.

«Офицер 1-й механизированной роты 93 омбр ликвидирован в боях за город, видимо, вместе со своей бронетехникой», — говорится в сообщении.

Известно, что рота Немашкало с февраля пыталась удержать Артемовск, однако была практически полностью уничтожена силами ВС РФ.

Между тем, по данным Минобороны России, только в апреле ВСУ потеряли 15 тысяч боевиков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным еще на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как эксперт оценил шансы ВСУ деблокировать Артемовск.