Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон объяснила, почему бросила кино

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Актриса не снималась в кино с 2018 года. В чем причина?

Британская актриса Эмма Уотсон взяла перерыв в карьере из-за своего морального состояния. В интервью газете Financial Times звезда кинофильмов призналась, что в какой-то момент начала чувствовать себя не просто некомфортно, а чуть ли не загнанной в угол.

Актриса не снималась в кино со времен картины «Маленькие женщины», съемки которых завершились в 2018 году. Пятилетний перерыв от киносъемок 33-летняя Уотсон назвала глубоким изменением в своей жизни.

«Я была не очень счастлива, чувствовала себя будто в клетке. Мне было трудно продавать продукт, который я на самом деле не очень-то контролировала. Представлять фильм и каждый раз слышать от журналистов вопрос: „Совпадает ли это с вашей точкой зрения?“. Трудно быть лицом и представителем тех вещей, в которых ты не вовлечен в процесс», — объяснила актриса.

Она пообещала вернуться в актерскую профессию и снова радовать поклонников новым ролями, однако пока что Уотсон комфортно заниматься другими вещами. Во время пандемии и карантина она начала писать стихи и эссе. В сентябре актриса получит степень магистра творческого письма в Оксфордском университете. Также она занимается написанием сценариев и рекламными кампаниями для крупных брендов.

«Я люблю то, что я делаю. Я ищу способ заниматься чем-то так, чтобы мне не приходилось дробить себя на разные лица и людей. И я больше не хочу переключаться в режим робота», — призналась Уотсон.

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