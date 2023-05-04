«Всем руководит жена»: Джилл Байден назвали кукловодом президента США

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Ситуацию можно описать известной пословицей: «Мужчина — голова, женщина — шея: куда шея повернет, туда голова и смотрит».

Супруга главы США Джо Байдена Джилл фактически стала первой женщиной-президентом Америки и правит страной вместо мужа. Таким мнением поделился обозреватель военного журнала 19FortyFive Брэндон Вейхерт.

Автор объяснил, что жена Джо Байдена оказывает на него огромное давление и влияние. Он отметил немощность действующего президента США и добавил, что Джилл стала его буквальным кукловодом.

«На самом деле, учитывая немощь президента Джо Байдена, очевидно, что всем руководит его жена. Безусловно, Джилл Байден оказывает значительное влияние на события, с которыми приходится бороться ее мужу», — прокомментировал Вейхерт.

В статье также уточняется, что Джилл Байден часто сопровождает своего мужа на встречи в Белом Доме, вместе с ним заслушивает доклады и участвует в дискуссиях. По словам обозревателя, супруга президента является ведущим собеседником и всякий раз выступает за своего мужа, когда требуется его участие в решении какой-либо проблемы.

Вейхерт подчеркнул, что Джилл не просто «рупор» президента, а самостоятельная сила, «стоящая за троном».

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Джо Байдена представит США на коронации Карла III.