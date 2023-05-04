Серый кардинал: кто тайно правит США и получает от этого огромную выгоду

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Первая леди страны часто присутствует на встречах мужа в Белом доме. Зачем?

Супруга президента США Джо Байдена является первой женщиной, которую можно сравнить с лидером Штатов. Джилл Байден очень сильно влияет на мужа и может его склонить к определенным решениям. Такое мнение выразил журналист Брэндон Вейхерт в статье для 19Fortyfive.

«Она (Джилл Байден. — Прим. ред.), вероятно, настоящая сила, стоящая за троном. По сути, она первая женщина — президент Америки», — написал он в материале.

В качестве одного из доказательств обозреватель указал на частое присутствие женщины на встречах мужа в Белом доме. Об этом свидетельствует анонимный источник одного из американских СМИ. Как правило, первая леди США задает соответствующие вопросы и слушает доклады высокопоставленных лиц.

Автор уверен, что находясь рядом с мужем на рабочих мероприятиях, женщина «следит за тем, чтобы все звезды выстраивались так, как ей хочется».

Помимо этого Вейхерт объяснил, для чего Джилл Байден важно сохранить свое положение. Ее муж уже давно слабеет как умственно, так и физически, однако продолжает играть роль подставного лица. Это благодаря усилиям супруги президента. Во-первых, так первая леди тешит свое самолюбие, а во-вторых — получает огромные деньги. Все знают, что доходы американского лидера велики, поэтому Джилл Байден не хочет лишаться золотой жилы.

«Ее семья все еще может использовать работу мужа, чтобы получать деньги от влиятельных иностранных кругов за доступ. Если Джилл Байден позволит своему мужу покинуть Белый дом после окончания срока его полномочий, все это исчезнет», — написал обозреватель.

В том числе именно супруга Джо Байдена должна представить президента на коронации короля Великобритании Карла III. Администрация Белого дома объяснила это тем, что действующему лидеру Штатов лучше воздержаться от дальних перелетов в связи с приличным возрастом (80 лет — Прим. ред.). Несмотря на это, сам Байден отмечал, что хотел бы лично встретиться с монархом в будущем.

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