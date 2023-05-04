Визит главы Киргизии в Москву состоится, несмотря на атаку на Кремль

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

График Садыра Жапарова не менялся, все идет по плану.

Глава Киргизии Садыр Жапаров в ближайшее время осуществит официальный визит в Россию, несмотря на вчерашние атаки беспилотников на Кремль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Эрбола Султанбаева.

«График международных мероприятий президента не менялся», — заявил он.

До этого стало известно о том, как глубокой ночью два украинских беспилотника предприняли попытку атаковать Кремль, однако успешно отработавшие системы радиоэлектронной борьбы вывели из строя летательные аппараты, и они рухнули на землю.

В Кремле атаку назвали покушением на Владимира Путина, но он не пострадал. Москва также охарактеризовала сучившееся терактом и оставила за собой право ответить на попытку нападения где и когда посчитает нужным.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин и глава Киргизии Жапаров обсудили взаимодействие и сотрудничество.