«Много работала»: эксперт раскрыла стоимость нового авто Яны Рудковской

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Окончательная стоимость люксовой машины зависит от комплектации и доставки.

Продюсер Яна Рудковская приобрела автомобиль Mercedes-Maybach GLS 600 несколько дней назад, признавшись, что для желанного приобретения пришлось долго и усердно работать.

Автоэксперт Мария Посеницкая рассказала Telegram-каналу «Звездач», сколько стоит такой автомобиль.

«Это очень дорогая машина, люксовая премиальная марка», — заметила специалист.

Она добавила, что точная цена зависит от комплектации и способа доставки к покупателю, но можно назвать приблизительную сумму.

«Она может стоить и 40 миллионов — все зависит от комплектации и доставки. Скорее всего, поставка была по серому импорту, и наверняка это стоило дороже, чем раньше», — отмечает специалист.

Однако точная стоимость автомобиля Яны Рудковской неизвестна.

Недавно селебрити призналась, что уже давно не соблюдает диеты и не придерживается строгих правил питания. Все потому что в ее возрасте такие изменения очень опасны для здоровья. Продюсер говорит, что сейчас просто занимается спортом и не ест вредную еду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лолита лично отремонтировала свой автомобиль.