«Мама, ты была права»: Орбакайте призналась, как выстраивает отношения с детьми

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Старшие сыновья артистки давно не живут с ней. Удается ли ей поддерживать связь с наследниками?

Сыновья Кристины Орбакайте не всегда прислушиваются к ее советам. Об отношениях с наследниками певица откровенно рассказала в в интервью газете «Антенна-Телесемь».

У артистки три ребенка от разных мужчин. Мальчики — Никита Пресняков и Дени Байсаров — живут отдельно от мамы, однако та всегда готова прийти на помощь и дать совет. Правда, не всегда эти советы нужны наследникам.

«Моя задача — лишний раз не вмешиваться в их дела, останавливать себя. Как там в анекдоте? Сын в пять лет: „Мама знает все“, в 14: „Не все-то она и знает“, в 20: „Да что вообще она о жизни знает?“, а в 27: „Мама, ты была права“. Мои мальчишки еще в промежутке „мама, ты ничего не понимаешь“», — рассказала Орбакайте.

По словам певицы, все ее дети — настоящие бойцы, и у каждого не только своя фамилия, но и свой характер и жизненный путь.

Старший сын Орбакайте — Никита Пресняков — переехал в США с женой и стал клипмейкером. А Дени Байсаров, рожденный от чеченского миллиардера, никуда из России не уезжал. Но о нем мало что известно, потому что наследник ведет закрытый образ жизни и нечасто появляется на публике.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Пресняков взял псевдоним для работы в США.