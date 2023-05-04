«Я петлял»: взятые в плен украинские боевики пожаловались на насильственный призыв
РИА Новости: взятые в плен украинские боевики пожаловались на насильственный призыв
Фото: © РИА Новости
Подобные заявления со стороны военнослужащих ВСУ звучат не впервые.
На донецком направлении штурмовая группа российских сил взяла в плен двух украинских боевиков. Об этом сообщает РИА Новости.
По их словам, они были насильно призваны в украинскую армию. Один из них сообщил, что родился в городе Красный Луч в ЛНР.
«Я уехал оттуда с детьми, с женой. Я петлял до этого времени», — рассказал украинский военнопленный.
По его словам, он пытался уклониться от призыва в ВСУ и не планировал принимать участие в боевых действиях, но был насильно отправлен в зону специальной военной операции (СВО).
До этого стало известно, что из плена с подконтрольной киевскому режиму территории в результате российско-украинского переговорного процесса были возвращены 40 российских военнослужащих.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным еще на тот момент республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как из украинского плена были возвращены 40 российских солдат.