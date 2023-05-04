Встретили песнями и танцами: Лавров прибыл с рабочим визитом в Индию

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

Там политик примет участие в заседании глав МИД ШОС

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Индию. Борт политика приземлился в городе Панаджи — столице самого маленького индийского штата. Там он примет участие в заседании глав МИД ШОС.

Ко встрече с российским политиком индийская сторона подготовилась. Прямо в аэропорту организовали представление с народными песнями и танцами.

«Здесь у главы внешнеполитического ведомства сегодня более чем горячий день. На улице плюс 30, а в повестке сразу три рабочие встречи с коллегами из Индии, Пакистана и Китая», — передал корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Кроме того, у Лаврова запланированы двусторонние встречи с главами МИД Индии, Китая и Пакистана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошло большое турне Сергея Лаврова по Латинской Америке.