«Батарея работает»: как расчеты «Акаций» уничтожают минометчиков ВСУ

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Российские бойцы вынуждены проявлять особую осторожность, ведь противник не дремлет и в любой момент может направить к технике дрон со снарядом.

Сетка от беспилотников-камикадзе — необходимый атрибут каждой машины российских артиллеристов в зоне СВО. Ко всему прочему, бойцы еще и люк закрывают. Это, как оказалось, необходимость, чтобы дрон не залетел.

Но для корреспондента «Известий» Станислава Григорьева дверь чуть-чуть приоткрыли, чтобы он увидел работу экипажа гаубиц «Акация».

В гаубицу «Акация» загружают снаряды с надписью «Советский Союз жив». После выстрела, скорее всего, никто не прочитает, но чисто символический эффект от такого транспаранта нельзя скидывать со счетов.

Офицеры и солдаты Южного военного округа проводят праздничные дни в зоне СВО почти исключительно в полях. Вокруг все грохочет — идут артиллерийские дуэли. Но опытный механик — водитель самоходки даже не моргает, когда слышит близкий взрыв.

«Это прилеты были. Это, скорее всего, батарея работает. Конечно, и выходы слышно, и прилеты слышно. Бывает, даже и вблизи прилетает, у него разлет осколков 200–250 метров. Ну укрываемся», — поделился механик-водитель с позывным «Спартанец».

Укрытия секретные, их не показывают. А вот решетки от беспилотников-камикадзе — это теперь всем видимый и необходимый атрибут почти на каждой машине.

Люк самоходки открыли специально для съемочной группы. Обычно он наглухо задраен, чтобы в него не залетел дрон.

«Здесь размещаются три человека, и вот еще боеукладка. Осколочно-фугасные снаряды. Кстати, снаряды здесь двух видов: обычные и активно-реактивные, у которых еще реактивный двигатель в самом снаряде. И вот этот снаряд летит немного дальше, чем стандартный боеприпас», — передает корреспондент.

Минометный расчет противника, который вылез откуда-то из укрытия, — цель для обычного снаряда. Одного-единственного выстрела иногда хватает, чтобы враг надолго отказался от своих намерений. Так было и в этот раз. Снаряд с надписью «Советский Союз жив» весом около 40 килограммов улетел точно по месту назначения.