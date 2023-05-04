«Штурм-С» и «Акации» громят позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за 4 мая

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Российские силы продолжают спецоперацию с февраля прошлого года, с каждым днем все дальше оттесняя украинских боевиков от Донбасса.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских сил в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и ее тыловой части. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — подготовка расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» в тыловом районе спецоперации. Там, на полигоне, бойцы учатся меткости и точности попадания управляемыми ракетами повышенной мощности по целям.

«Штурм-С» — многоцелевые машины, которые используются для уничтожения танков и другого бронированного вооружения и военной техники, а также долговременных огневых точек противника. Вооружение способно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

На следующих кадрах — боевая работа расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация». Эти бойцы также выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских боевиков. Военнослужащие используют тактику огневого налета: прибывают в назначенный район, отрабатывают по указанным целям, после покидают позиции. Корректировку огня проводят расчеты беспилотной авиации.