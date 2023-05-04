На Пятом канале акция «День добрых дел» для Мухамада Газгиреева

Фото, видео: 5-tv.ru

У ребенка — врожденный порок сердца. Проведенная в 2021 году операция разделила его жизнь на «до» и «после». Во время хирургического вмешательства у мальчика случился ишемический инсульт.

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На Пятом канале — День Добрых дел. В нашей помощи нуждается пятилетний Мухамад — у мальчика сложный врожденный порок сердца — оно не справляется с нагрузкой. Помочь может сложная операция в Италии. Проблема в стоимости — нужно четыре миллиона рублей. Чтобы помочь семье Мухаммада, достаточно отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 2222. Или отсканировать QR-код, на экране.

Это видео снято накануне операции на сердце, которая разделила жизнь маленького Мухамада на «до» и «после». Трехлетний мальчик смеется, говорит на родном ингушском языке и просится к друзьям в садик. А это Мухамад сегодня. Ему уже пять, и он проходит курс восстановления. Во время той самой операции в 2021 году у него случился ишемический инсульт. В итоге мальчик перестал ходить и видеть, разучился говорить.

«Он был пластом лежачий, когда я его домой привозила. Он смотрел вот в одну сторону, даже голову не поворачивал, он не разговаривал. Я ему давала чисто жидкую пищу — он не мог глотать», — рассказывает мама мальчика Зульфия Гамботова.

Еще во время беременности маме Мухамада сказали, что у ее четвертого ребенка — сложный порок сердца. После родов началась борьба за здоровье сына. Одно хирургическое вмешательство следовало за другим.

«Два месяца в коме, в очень тяжелом состоянии был. Мы еле-еле выкарабкались», — вспоминает Зульфия.

По рекомендации невролога семья начала реабилитацию — массаж, физические упражнения и иглоукалывание. И постепенно малыш с трудом, но научился держать карандаш, может сам есть и немного говорит, хотя врачи даже не были уверены, что он сможет выйти из комы. На ЛФК родители постоянно рядом — подбадривают сына.

Но его сердцу все сложнее справляться с нагрузкой. Во время занятий сатурация падает до 50%, это очень мало. Чтобы продолжить реабилитацию, нужно сделать еще одну операцию. Взяться за сложного пациента согласился кардиохирург из итальянской клиники.

«По нашему мнению, мальчику рекомендована госпитализация в специализированное детское кардиологическое отделение. Для выполнения всех необходимых обследований и решения вопроса об оптимальной тактике дальнейшего хирургического лечения этого порока», — объясняет заведующий отделением детской кардиохирургии Виталий Пак.

В пересчете на рубли операция обойдется в 3 945 000 рублей. У семьи всё уходит на восстановительный курс, так что нужна наша с вами помощь.

«Возраст для операции — от трех до шести лет. Ему уже шестой год. И, если не сделать сейчас операцию, мы можем упустить время», — волнуется мама Мухамада.

Самому Мухамаду хочется легче переносить нагрузки, чтобы можно было поиграть в машинки и побегать с друзьями по площадке. Его детские мечты — вполне осуществимые, если помочь.

Чтобы помочь мальчику, достаточно отправить смс с суммой пожертвования на короткий номер 2222 или отсканировать QR-код на экране. Большое вам спасибо.