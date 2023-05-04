Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

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Сегодня не стоит бросать слова на ветер, поскольку в будущем невыполненные обещания с вашей стороны могут осложнить вам жизнь.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 4 мая?

В четверг энергии дня тоже будут сталкиваться, но в отличие от среды, это может принести пользу. Есть вероятность того, что сегодня сдвинутся с места дела и проекты.

Совет дня: если вам надо «продавить» какую-то ситуацию, начинайте это делать именно в четверг. Энергии дня помогут вам в этом деле.

Предостережение дня: не берите и не давайте денег в долг, и не раздавайте серьезных обещаний. Все это может серьезно осложнить вам будущее.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.