Певица Слава после рождения внука решила взять перерыв в карьере: «Помогаю молодым»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / nastya_slava; 5-tv.ru

Артистка гордится своим новым статусом. И ничуть не стесняется, что стала бабушкой.

Певица Слава внезапно для поклонников решила взять паузу в карьере. Такое решение она приняла в связи с рождением внука. Звездная бабушка хочет как можно больше проводить времени с малышом и не пропустить взросление мальчика.

«Взяла себе отпуск, помогаю молодым! Хотя они и сами хорошо справляются», — сообщила знаменитость в своем блоге.

Также она призналась, что за последние выходные, проведенные в кругу семьи, набрала лишние килограммы.

«Ой, девчата, как же классно быть бабулей! Наела за выходные три килограмма!» — поделилась певица с подписчиками.

Дочь Славы Александра Морозова родила в конце марта. Роды протекали не совсем гладко — у малыша было обвитие пуповиной, и дальше носить ребенка под сердцем было опасно для его здоровья, поэтому он появился на свет на две недели раньше положенного срока. Девушке пришлось делать экстренное кесарево сечение.

Певица Слава призналась, что ее внук чуть не умер при родах

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Саша Савельева пережила первый год материнства.

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