С передовыми технологиями: новый онкоцентр в Тульской области сдадут уже в этом году

Современный онкоцентр в Тульской области сдадут уже в этом году

Фото, видео: www.globallookpress.com / LaPresse.Matteo Secci; 5-tv.ru

Комплекс сможет принимать большой поток пациентов.

Онкобольным из Тульской области уже совсем скоро не придется лечиться за пределами региона. Современный центр там откроют в этом году. Все сделано так, чтобы помощь пациенты получали максимально быстро.

В одном месте — поликлиника, стационар, операционные и лаборатории. Новый онкоцентр, где будут применять передовые технологии, увидел корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев. Все подробности — в его репортаже.