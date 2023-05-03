В США заявили о скором завершении конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Nina Lyashonok

Американский правозащитник также отметил, что планируемое контрнаступление ВСУ не увенчается успехом.

Несмотря на попытку киевского режима пойти в контрнаступление, конфликт на Украине подходит к концу. Такое мнение выразил американский правозащитник Аджаму Барака в Twitter.

«(Конфликт. — Прим. ред.) на Украине почти подошел к концу, за исключением последнего отчаянного решения Киева организовать контрнаступление, которое не увенчается успехом», — написал он.

Он отметил, то, как конфликт на Украине освещает западная пресса, выглядит аморально, вводит в заблуждение людей.

Барака известен регулярной критикой властей США и Евросоюза за их политический курс в отношении России. В частности, он заявлял, что «коллективный Запад» воспользовался Минскими соглашениями по урегулированию конфликта в Донбассе для проведения подготовки к столкновению с Россией на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем США пытаются «подружиться» с Индией.