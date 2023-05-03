«Молитесь за него»: актер Джейми Фокс уже три недели в больнице
Американский актер Джейми Фокс уже три недели находится в больнице
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
Звезда Голливуда уже долго время находится в медицинском учреждении. Его близкие призывают фанатов возносить просьбы Господу.
Три недели назад американскому актеру Джейми Фоксу потребовалась срочная медицинская помощь. Звезду госпитализировали.
Сейчас 55-летний актер находится в больнице в Джорджии. Джейми проходит медицинские обследования.
«Он нуждается во всех молитвах и добрых пожеланиях от своих фанатов», — сказали близкие актера.
При этом родственники актера до сих пор не сообщают, почему Джейми Фоксу потребовалась госпитализация. Приближенные к актеру люди сообщили, что он не сможет принять участие в новом сезоне шоу на американском телевидении, в котором является ведущим. Об этом сообщила онлайн-газета TMZ.
Родственники и близкие звезды, говорят, что Джейми идет на поправку, но не рассказывают что именно случилось с актером.
Фокс снялся в таких известных проектах как «Рэй», «Джанго освобожденный» и в популярной франшизе «Человек-паук».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Джейми Фокса госпитализировали во время съемок фильма с Кэмерон Диас. Они снимались в картине от Netflix «Снова в деле».