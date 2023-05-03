«Выпущу кишки»: что известно о подростке, подозреваемом в зверском убийстве школьницы в Петербурге

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Его одноклассники рассказали, что парень всегда ходил в черной одежде и носил массивные кольца.

В Санкт-Петербурге в ночь на 1 мая была зверски убита 13-летняя Настя (имя изменено — Прим ред.). Девочка росла в творческой атмосфере, ее мама — модельер. Сама погибшая училась в седьмом классе художественной школы.

Все шло своим чередом, пока Насте не написал 16-летний Павел (Имя изменено — Прим. ред.), который учился в девятом классе в той же школе. Юноша неожиданно позвал ее на пикник в лес. Он предупредил, что с ними будет их общая знакомая — 15-летняя Екатерина. (имя изменено — Прим. ред.). Семиклассница приняла приглашение.

Правда, девочка и подумать не могла, что в этот вечер встретит свою смерть. Оказавшись в темной чаще, Катя достала камеру и в шутку стала делать вид, что снимает с Настей интервью. В это время Паша подкрался сзади и стал бить свою жертву молотком. После нескольких ударов девочка умерла. Подростки поместили ее тело в заранее вырытую могилу и закопали.

Она больше не вернется домой: последние кадры с убитой под Петербургом школьницей

«Я очень жалок»

В это время мама Насти ждала дочь дома. Около полуночи на ее телефон пришло очень странное сообщение от Насти.

«Мама, я тебя за все благодарю. Но домой я больше никогда не вернусь. Мне хочется чего-то нового. Я уеду. Я устала от всего. Не беспокойся, я не буду делать ничего плохого с собой», — приводит текст послания издание KP.RU.

Конечно, женщина испугалась и стала звонить ребенку. Правда, телефон наследницы уже молчал, а все аккаунты в соцсетях были удалены. Тогда мама обратилась в полицию. Как выяснило следствие, вышеуказанное сообщение родительнице отправил подозреваемый в убийстве девочки, чтобы ввести женщину в заблуждение относительно местоположения дочери.

«Родители подростка (подозреваемого в убийстве. — Прим. ред.) уехали в отпуск в Пятигорск. Он спокойно вернулся домой, где посмотрел видеозапись казни девочки, после чего начал расписывать преступление в своем Telegram-канал», — сообщил источник издания.

В личном блоге у него было немного подписчиков — 17 человек. Однако это не мешало ему публиковать туда шутки и делиться историями из жизни. Только однажды привычные посты сменились на трагичную ноту. Паша стал говорить что-то странное и зловещее.

«Я был социопатом и никого никогда не любил. И все это закончилось в ночь с воскресенья на понедельник — я убил [Настю], свою знакомую! <…> Я убил ее несколькими ударами молотка по голове, а после задушил, чтобы умерла. Я сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, способность творить ужасные дела», — написал подросток в своих соцсетях.

После неожиданного заявления Павел обещал свести счеты с жизнью, однако на такие радикальные меры так и не решился. Через некоторое время прошлое послание исчезло из профиля, но на его месте появилось другое, более критичное.

«Я очень жалок, к сожалению. Я сдамся. И это даже не „благородное признание своей вины“, я просто слишком слаб, чтобы умереть. Потому я сяду. Забавно, правда?» — написал Паша.

Подозреваемый в убийстве 13-летней школьницы. Фото: 5-tv.ru

«Кишки выпущу»

Следствие считает, что Павел планировал убийство. Когда Настя оказалась в лесу, ее уже ждала вырытая могила. Подозреваемый даже подготовил простыню и незадолго до преступления купил молоток в магазине. Между собой подростки сразу договорились: Катя снимает, а Паша — убивает. Сама Екатерина призналась полиции, что помогла Павлу закопать труп.

При этом после случившегося подростки даже сходили в школу. Там они занимались своими привычными делами. Однако одноклассники Паши признаются, что юноша был немного странным 1 и 2 мая.

«Учился он плохо, на „тройки“ и „двойки“. Только в литературе был хорош, побеждал в олимпиадах. Параллельно учился актерскому мастерству в театре, играл постановки. Творческий человек. Но в школе мало кому нравился из-за поведения и внешности. Был одиночкой», — приводит издание слова знакомых Павла.

В том числе одноклассники подростка объяснили, что он всегда ходил с длинными волосами и носил исключительно черную одежду. При этом на его пальцах красовались массивные кольца. По предварительной информации, юноша наблюдался у психиатра и пил таблетки.

«Делал пакости учителям — мог пароль поменять на электронной доске. А нам угрожал, на полном серьезе: „Я тебе волосы вырву и кишки выпущу“. Резкий был в словах, если ему что-то не нравилось», — заявили его одноклассники.

Правоохранительные органы уже задержали обоих фигурантов дела. Новые обстоятельства выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, снятое Катей, где Паша до смерти забил Настю молотком.