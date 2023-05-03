В ОЗХО анонсировали завершение уничтожения запасов химического оружия в мире

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Россия досрочно ликвидировала опасные химикаты из своего арсенала еще в 2017 году. Когда от этого очистится весь мир?

Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас заявил, что осталось всего несколько недель до полного уничтожения всего заявленного химического оружия в мире. Об этом он рассказал в рамках своего выступления на пресс-туре по заданию нового Центра химии и технологии.

Ариас отметил, что на сегодняшний день были ликвидированы более 70 тысяч тонн опаснейших веществ. Процесс был задокументирован организацией. Он обратил внимание на то, что некоторое количество химикатов осталось на территории США.

«Оно будет уничтожено в течение нескольких недель», — заверил он.

В ОЗХО подтвердили, что российская сторона закончила уничтожение своего арсенала химического оружия досрочно. Процесс был завешен еще в 2017 году. Тогда страна избавилась от 40 тысяч тонн опасных веществ.

Между тем 12 мая ожидается открытие нового Центра химии и технологии ОЗХО, который будет расположен в небольшом поселке близь Гааги. Здание было отстроено за два года. Известно, что цент будет оснащен лабораторией, хранилищем оборудования для миссий организации, а также площадкой для образовательных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия отслеживает возможность создания «грязной бомбы» на Украине.