Что известно о попытке покушения на Путина: главное о теракте

Кремль сообщил о попытке Украины атаковать резиденцию президента беспилотниками в ночь на 3 мая

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Украинские беспилотники пытались атаковать Кремль в ночь с 2 на 3 мая.

В ночь на 3 мая боевики киевского режима попытались атаковать Кремль. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента России Владимира Путина.

Хронология событий

Над резиденцией Владимира Путина были замечены два беспилотника, нацеленные на крепость. Дроны оперативно вывели из строя, а произошедшее сразу же расценили как спланированный теракт и покушение на президента России.

«Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Что с президентом

По информации пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, главы государства не было в Кремле в момент инцидента. Атаку беспилотников зафиксировали примерно в 3 часа ночи. При этом происшествие никак не повлияло на график президента: днем 3 мая он работал в прежнем режиме в своей подмосковной резиденции. Также не изменятся планы, касающиеся публичных мероприятий Владимира Путина. Не перестанет президент и ночевать в Кремле.

Есть ли пострадавшие

Уничтоженные беспилотники, разлетевшиеся на территории Кремля, никого не задели. В пресс-службе резиденции Путина сообщили, что пострадавших в результате атаки нет. Также не зафиксировано и материального ущерба.

Какими будут ответные меры

Россия ответит на покушение накануне Дня Победы. В Кремле атаку расценили как спланированный теракт, поэтому и меры будут соответствующими.

«Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — заявили в Кремле.

При этом парад Победы не отменяется.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве запретили полеты беспилотников. Жителям столицы напомнили, что несанкционированный запуск дронов несет за собой ответственность.