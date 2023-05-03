РФ оставляет за собой право ответа после попытки Украины осуществить покушение на президента
Денис Птицын 2 691
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Кремль атаковали два беспилотника, оба были сбиты.
Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным. Об этом заявили в Кремле после предринятой попытки Украины атаковать центр Москвы.
В Кремле также расценили эту попытку удара как покушение на президента России. Владимир Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме после попытки Киева нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников.