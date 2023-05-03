Moscow Calling: создателя группы «Парк Горького» обманули телефонные мошенники

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Стас Намин стал жертвой скамеров. Музыкант перевел миллион рублей неблагополучным людям.

Даже знаменитости могут попасть в лапы скамеров. Создатель рок-групп «Парк Горького» и «Цветы» музыкант и композитор Стас Намин стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщило издание ИА REGNUM.

В середине апреля Стасу позвонили в WhatsApp* подозрительные люди и убедили музыканта перевести один миллион рублей на номер счета, который указали мошенники.

Намин рассказал, что изначально сам не понял, что стал жертвой мошенников. Но как только композитор осознал трагичность ситуации, он попросил свою заместительницу написать заявление в полицию.

«Даже очень умных людей можно развести. Где-то около миллиона рублей Стас перевел этим мошенникам. Заявление писала я, потому что Стаса до 6 мая не будет в городе, и у меня есть доверенность от него», — рассказала заместительница артиста Анна Исаева.

Полиция начала расследования по заявлению от Стаса Намина. Правоохранители направили запрос в банки, чтобы счета, на которые были переведены деньги заблокировали.

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