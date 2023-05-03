Кремль назвал попытку покушения на президента РФ «спланированной террористической акцией»
Денис Птицын 121
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Покушение на президента удалось предотвратить благодаря своевременным действиям, предпринятых военными и специальными службами.
Кремль расценивает попытку удара киевским режимом по центру Москвы как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы.
Также в Кремле сообщили о том, что удар по Кремлю пытались нанести двумя беспилотниками.
Россия оставит за собой право принять ответные меры.