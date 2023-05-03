МВД Сербии подтвердило гибель девяти человек при стрельбе в школе Белграда

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Известно также о шести пострадавших школьниках и одном раненом учителе. Есть те, чья жизнь до сих пор находится под угрозой.

Число жертв при стрельбе в сербской школе в Белграде составило девять человек. Об этом сообщили в МВД Сербии. В ведомстве также уточнили, что пострадавшими числятся семь человек.

Известно, что среди убитых есть дети — их восемь человек. Также бил убит охранник учебного заведения. Ранены шесть школьников и один учитель. Учащиеся и сотрудники школы «Владислав Рибникар» были госпитализированы бригадами скорой помощи в больницу и находятся под присмотром медиков.

Местные СМИ сообщают, что число погибших может увеличиться, так как некоторые раненые находятся в тяжелом состоянии.

Сербская полиция ранее сообщила, что 14-летний школьник совершил нападение на здание школы во время учебного времени. Семиклассник, вооруженный отцовским пистолетом, открыл стрельбу по ученикам и сотрудникам заведения.

По предварительной версии, малолетний злоумышленник находился под действием наркотических веществ. Согласно официальным данным, подросток был примерным учеником, победителем литературной олимпиады и воспитывался в семье медиков.

Ранее 5-tv.ru писал, почему подросток в Белграде открыл огонь в школе.