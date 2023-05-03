Вертолет Ми-2 не вышел на связь в Забайкалье

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Последняя попытка связаться с бортом была в 12:00.

Вертолет Ми-2 не вышел на связь в Сретенском районе Забайкалья. Последняя попытка связаться с бортом была в 12:00. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По данным на 14:16, вертолет, который эксплуатировался АО «Усть Кара», благополучно приземлился. В компании объяснили случившееся проблемами со связью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МиГ-31 разбился в районе Мончегорска Мурманской области. Пилоты успели катапультироваться.