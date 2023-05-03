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По ее словам, от группы молодых людей сыпались оскорбления в адрес спортсмена.

Жена избитого баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа Анастасия Зиадитдинова рассказала, что драка возникла после словесной перепалки, в ходе которой в адрес спортсмена сыпались оскорбления.

В беседе с изданием «Спорт-экспресс» женщина уточнила, что все произошло в момент, когда она с супругом выходила из ресторана. В этот же момент появилась компания из большого количества людей.

«Увидели меня, поняли, кто я, и сказали мне: «Алексей Швед — твой муж — лох, он проиграл. Мы из-за него ставку проиграли. Он вообще играть не умеет. Он отстой». Я говорю: «Он лучший, самый лучший“», — рассказала Анастасия.

Женщина также опровергла обвинения в том, что она оскорбляла нацию молодых людей, ставших участниками конфликта.

«У меня папа татарин, мусульманин, дедушка мулла в мечети, я татарка. У Леши лучший друг чеченец. С нами в компании был чеченец, азербайджанка. Еще мы встретили знакомого чеченца с сыном. И друг еврей. Так что про нацию… Они, наверное, подумали, что я блондинка и так могла сделать», — добавила супруга Шведа.

Нападение на баскетболиста клуба ЦСКА произошло у одного из ресторанов в центре столицы ночью 2 мая. По подозрению в нанесении серьезных травм Алексею Шведу были задержаны трое молодых людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Швед после избиения в центре Москвы попал в реанимационное отделение одной из частных больниц.