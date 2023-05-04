Уникальный экспонат: в музее Петербурга выставили пушку середины XIX века

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Орудие пролежало почти полтора столетия на дне Финского залива.

Коллекция Военно-исторического музея артиллерии в Петербурге пополнилась уникальным экспонатом. Это пушка образца середины позапрошлого века: редкий тип морского орудия — один из последних, заряжаемых через дуло. Бронзовое изделие весом 385 килограммов было отлито в 1866 году в петербургском арсенале для парусно-винтового фрегата «Олег».

Судно потонуло и почти полтора столетия провело на морском дне в акватории острова Гогланд. Пять лет назад пушку с его борта удалось поднять на поверхность, и все это время реставраторы работали над ее восстановлением. Теперь увидеть снаряд может каждый.