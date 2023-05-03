От фонтана к фонтану: в Санкт-Петербурге появились новые туристические маршруты

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Для каждой туристической прогулки записан аудиогид.

В Санкт-Петербурге к летнему туристическому сезону подготовили необычные маршруты — прогулки у фонтанов. Всего их семь, и для каждого записан аудиогид.

К примеру, «Романтический маршрут» ведет от фонтана Зимнего дворца к Ново-Манежному скверу вблизи Фонтанки, пройти его можно за полчаса. Для тех же, кто готов отправиться в более длительное путешествие, подойдет маршрут «Жемчужный». Он пролегает через Зеленогорск, Сестрорецкий разлив, Кронштадт, Ломоносов и Петергоф.

Подробную информацию о новых экскурсиях можно найти на сайте Водоканала или на его страницах в соцсетях.