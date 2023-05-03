Захарова: сроки встречи высокого уровня по зерновой сделке пока обсуждаются

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Срок действия «черноморской инициативы» истекает 18 мая.

Сегодня Мария Захарова во время брифинга опровергла информацию, что встреча высокого уровня на которой Россия, Турция, Украина и ООН обсудят продление зерновой сделки, состоится 5 мая. Мероприятие должно пройти в Стамбуле. Официальный представитель МИДа заявила, что о дате ведомство проинформирует заранее.

«Рабочие контакты представители сторон России и Турции, Украины, а также ООН в совместном координационном центре в Стамбуле идут постоянно. Этот рабочий уровень, он поддерживается регулярно. Это необходимо для проведения инспекции в соответствии с согласованными правилами процедуры. Проведение встречи высокого уровня в предстоящий период действительно обсуждается. Сроки окончательно не согласованы», — заявила дипломат.

Турецкая сторона сообщает, что гарантий по продлению зерновой сделки на данный момент, нет. Но ведется активная работа в этом направлении. Соглашение, которое предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, действует до 18 мая. И как заявили сегодня в Кремле, Россия будет продолжать контакты, но не будет делать ничего, что противоречит интересам страны.