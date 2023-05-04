«Душевнейшие отношения»: что связывало семьи модельеров Зайцева и Юдашкина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Великие кутюрье ушли из жизни с разницей всего в два дня.

Судьбы ушедших из жизни известных российских модельеров — Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева — переплелись много лет назад. Сын второго рассказал в беседе с 5-tv.ru, какие отношения были между двумя кутюрье. Самого Юдашкина Егор Зайцев назвал очень трогательным и беззащитным.

«Папа его там строил, как и всех, строго был к нему. А я Вальку защищал. Он работал у нас, потом ушел, женился на Марине. Она тогда была чемпионкой мира по парикмахерским делам», — рассказал он.

Он поделился забавной историей из прошлого: Марина делала Егору химическую завивку, но в неподходящий момент уснула, и волосы его сгорели на затылке.

«С Валькой душевнейшие отношения были всегда. <…> Вчера, когда уехали из одного морга в другой, пришла новость, что Вали не стало. Я думаю, Господи, как вот так два человека великих подряд уходят?» — с горечью сказал Егор.

Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин умерли с разницей в два дня. Первому было 85 лет, второму — 59. И каждый был всенародным любимцем. Зайцева похоронят 4 мая на Жегаловском кладбище в Подмосковье, а Юдашкина 6 мая на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пригожин назвал «мистикой» смерти Юдашкина и Зайцева с интервалом в два дня.