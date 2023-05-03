Полиция поймала подозреваемого в убийстве 13-летней школьницы в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arne Dedert; 5-tv.ru

В момент трагедии на телефон матери жертвы приходили весьма странные сообщения.

Подросток, которого подозревают в убийстве 13-летней школьницы, задержан правоохранительными органами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу в Ленинградской области. Им оказался 16-летний Павел (имя изменено — Прим. ред.).

Известно, что мама убитой школьницы обратилась в полицию с заявлением о пропаже девочки. Как выяснило следствие, она ушла из дома 30 апреля, но так и не вернулась. По предварительным данным, ночью, в 23:00 рядом с ней находился Паша и между ними началась ссора, в результате которой юноша и нанес жертве несколько ударов молотком по голове.

«В ходе дальнейших мероприятий тело погибшей было обнаружено и направлено в морг для установления причины смерти. Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего», — говорится в заявлении пресс-службы.

Как ранее стало известно 5-tv.ru, 15-летняя Катя (имя изменено — Прим. ред.) пришла в отделение правоохранительных органов с повинной. Она рассказала, что была рядом с Пашей и снимала на видео момент убийства. После смерти жертвы оба подростка закопали труп и спрятали молоток.

16-летний подросток до смерти забил 13-летнюю школьницу молотком. Фото: 5-tv.ru

По словам мамы убитой школьницы, ее дочь вышла из дома в 12:00. Уже в шесть часов вечера девочка написала, что отправляется домой. Однако через два часа она не вернулась и отпросилась у родительницы подруге с ночевкой.

В полночь от дочери стали приходить странные сообщения. Она заявила, что очень любит маму и благодарна ей за все. На звонки школьница не отвечала, а после написала сообщение, что хочет уехать из города навсегда. Потом телефон жертвы был выключен, а профили в соцсетях удалены.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором подросток забивает молотком 13-летнюю знакомую.